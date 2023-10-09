Zeytinyağı sahte mi? Anlamaya yönelik dikkat çeken 3 önemli kriter

Editör: Naim Arıoğlu

Zeytinyağı üretimi ve fiyatı bu yıl rekoltenin azalmasıyla etkileniyor. Sahte zeytinyağı satanlar da artıyor.

Zeytin hasadı bu yıl beklenenden düşük çıktı. Bu da zeytinyağı fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Fiyat artışıyla birlikte, zeytinyağına başka yağlar karıştırarak sahtekarlık yapanlar da çoğaldı.

İnternet üzerinden sipariş verenler, aldıkları yağın zeytinyağı olmadığını veya sağlıklarını bozduğunu şikâyet ediyorlar. Zeytinyağına başka yağlar katıp, renk ve koku vererek zeytinyağı gibi görünen bir ürün elde edenler, tüketicileri kandırabiliyorlar. Bu sahtecilik, sadece laboratuvar testleriyle ortaya çıkabiliyor.

Ancak bazı uzmanlar, zeytinyağının tadına ve kokusuna bakarak gerçeğiyle sahtesini ayırt edebiliyorlar.

Zeytinyağı tadım uzmanlarından biri de Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu. Renan hoca, zeytinyağının kalitesini belirlemek için fiziksel, kimyasal ve duyusal analiz yapılması gerektiğini söyledi.

Duyusal analizde, kokunun çok önemli olduğunu belirtti.

Zeytinyağında yeşil zeytin, taze çimen, orman meyveleri veya çiçek gibi hoş kokular aradığını ifade etti.