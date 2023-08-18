Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?

Her derde deva olarak görülen zeytinyağlı saç bakımında da sıklıkla tercih ediliyor. Pek çok alanda faydalı olan zeytinyağı kullanarak hazırlayacağınız saç maskeleri saçınızı besleyerek daha sağlıklı görünmesine neden olacaktır. Peki, zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?

Zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?

Cilt bakımından saç bakımına kadar birçok alanda kullanılan zeytinyağını evinizde bulabileceğiniz malzemelerle saç maskesi hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı kullanarak hazırlayacağınız saç maskesi saçlarınızın ihtiyacı olan bakımı yapacaktır. Peki, zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?

Sağlıklı uzayan saçların sırrı içten ve dıştan düzenli bakım yapmaktır. Vitamin bakımından zengin beslenmek ve saçlara maske yapmak sağlıklı bir saç uzamasını sağlayacaktır.

Şifaları saymakla bitmeyen zeytinyağını saçlara da uygulayabilirsiniz. İşte zeytinyağlı saç maskesi tarifi...

d8fff5f2-85be-4a27-aa77-0356168ce080.jpg

ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kuru, yıpranmış veya karma saçlara sahip kişiler için zeytinyağı ve bal maskesi önerilir. Bu doğal bileşenler saçı ağırlaştırmadığından yağlı saçlar için de kullanılabilir.

- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 E vitamini kapsülü

zeytinyagi-sacta-ne-kadar-bekletilir-001.jpg

Saç maskesi yapımı

Zeytinyağı ve balı bir kapta karıştırın. E vitamini kapsülünü açın ve bu karışıma sıkın. Karışım pürüzsüz olana kadar çırpın.

Saçınızı şampuanlayın ve kurutun. Saçınızı ayırın ve karışımı ellerinizle veya bir fırça ile köklerden uçlara doğru uygulayın.

Saçınızı bir duş başlığıyla örtün. 30-90 dakika bekleyin. Saçınızı şampuanlayın ve saç kremi ile bakımı tamamlayın.

Bal bir nemlendiricidir ve saçı yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca kepeği azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi Siyaset
Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli Spor
Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli
Ağır hasarlı binada yangın Güncel
Ağır hasarlı binada yangın
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia Güncel
Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Spor
Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu