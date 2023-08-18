Cilt bakımından saç bakımına kadar birçok alanda kullanılan zeytinyağını evinizde bulabileceğiniz malzemelerle saç maskesi hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı kullanarak hazırlayacağınız saç maskesi saçlarınızın ihtiyacı olan bakımı yapacaktır. Peki, zeytinyağlı bal maskesi nasıl yapılır? Zeytinyağlı bal maskesinin saça faydaları neler?

Sağlıklı uzayan saçların sırrı içten ve dıştan düzenli bakım yapmaktır. Vitamin bakımından zengin beslenmek ve saçlara maske yapmak sağlıklı bir saç uzamasını sağlayacaktır.

Şifaları saymakla bitmeyen zeytinyağını saçlara da uygulayabilirsiniz. İşte zeytinyağlı saç maskesi tarifi...

ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kuru, yıpranmış veya karma saçlara sahip kişiler için zeytinyağı ve bal maskesi önerilir. Bu doğal bileşenler saçı ağırlaştırmadığından yağlı saçlar için de kullanılabilir.

- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 E vitamini kapsülü

Saç maskesi yapımı

Zeytinyağı ve balı bir kapta karıştırın. E vitamini kapsülünü açın ve bu karışıma sıkın. Karışım pürüzsüz olana kadar çırpın.

Saçınızı şampuanlayın ve kurutun. Saçınızı ayırın ve karışımı ellerinizle veya bir fırça ile köklerden uçlara doğru uygulayın.

Saçınızı bir duş başlığıyla örtün. 30-90 dakika bekleyin. Saçınızı şampuanlayın ve saç kremi ile bakımı tamamlayın.

Bal bir nemlendiricidir ve saçı yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca kepeği azaltmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir.