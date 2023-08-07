Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kayboldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören baba İsmail Ulutaş da suya atladı. Münir Ulutaş çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılırken, baba Ulutaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Münir Ulutaş, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yolda kalbi duran ve daha sonra tekrar çalıştırılan Ulutaş'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, babası İsmail Ulutaş'ın bulunması için Batman ve Bitlis'ten dalgıç ekiplerin sevk edildi. İsmail Ulutaş'ı arama çalışmaları sürüyor.