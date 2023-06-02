Zihinsel ve görme engelli genç adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde 3'üncü kattaki balkondan düşen zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız, yaşamını yitirdi.

Zihinsel ve görme engelli genç adam, balkondan düşerek hayatını kaybetti

(DHA) Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız (21), iddiaya göre, balkona çıktığı sırada dengesi kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hacı Yıldız'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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