Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası zincir marketler üst üste etiket değiştiriyor. Vatandaşlar üst üste gelen zamlara isyan ederken marketlere gelen cezaların etkili olmadığı belirtiliyor.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı "Her bir hatalı işlem için 2024'den itibaren 3 bin 171 lira ceza tahakkuk ettiriliyor. Bu kesilen cezaların ifşa edilmesi gerekiyor" dedi.

Aralık ayında asgari ücretteki zam görüşmelerinin ardından başlayan etiket değiştirme mesaileri devam ediyor. Zincir marketlerde asgari ücretin açıklanmasıyla devam eden etiket değiştirme işleminin önüne geçilemiyor. Yılbaşının ardından bazı ürünlere tekrar zam yapan marketler, asgari ücret tüketicinin cebine girmeden etiketlerini tekrar değiştirdi. 1 aylık süre içerisinde bazı ürünlerin etiketinin 2, bazı ürünlerin ise 3 kere etiketinin değiştirildiği görüldü.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, "Bildiğiniz gibi yılbaşı öncesinde asgari ücrette beklenilen bir artış vardı. Bu artışın yüksek olacağı söylentisiyle birlikte hemen etiketlerde bir değişmeler oldu. Bu rakam açıklandıktan sonra, yılbaşı akşamı dahi birçok marketlerde gece yarılarına kadar maalesef ki etiketler değişti. Yılbaşından sonra memur maaşlarındaki söylentiyle birlikte etiketler tekrar değişti. Son olarak emeklilere yapılacak olan maaş artışıyla birlikte yeniden etiket değişimi, artık bu bir yerden sonrasında gerçekten tüketicinin ceplerinden ellerini çekmeleri gerekiyor. Zincir market dediklerimiz aslına bakarsanız binlerce şubeye sahip olan büyük işletmeler, bunlar temelinde kamu hizmeti vermekteler. Yani tüketim malları için halka, tüketiciye hizmet veriyorlar" dedi.

"STOKLARI SÜREKLİ FİYAT DEĞİŞTİREREK ARTTIRDIKLARINDA DA HAKSIZ UYGULAMALAR YAPIYORLAR"

Zincir marketler ile bu konu görüşüldüğünde, 'Yüzde 25'lik kar marjımız var, biz onu uyguluyoruz' cevabını aldıklarını söyleyen Mücahit Saraçlı, "Yüzde 25'lik kar marjı var ama bu stok değerlendirmelerinde, ellerinde ki stokları sürekli fiyat değiştirerek arttırdıklarında da haksız uygulamalar yapıyorlar. Tüketicilerin burada çok dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta var. Alacağı ürünün etiketine çok dikkatli bakacak, üzerinde ki fiyat değişim tarihi yazıyordur; eğer birkaç gün öncesinin tarihi varsa bunun fotoğrafını çekecek ve almış olduğu ürünün fişiyle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Uygulamaları merkezine de şikayet edebilirler ama internet üzerinden uğraşmak istemiyorlarsa '175 Alo Tüketici Hakları' hattına 7 gün 24 saat müracaat ederek şikayetlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı.