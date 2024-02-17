Rafta ve kasada farklı fiyat çıktı. Vatandaş isyan etti. Milleti bu şekilde kandırıyorlar

Son dönemlerde tüketicilerin en çok şikayet ettiği durumlardan biri rafta ve kasada farklı fiyatların çıkkması. Müşteri bu durumdan artık isyan ediyor. Market çalışanları ise “'Yanlışlıkla oldu', 'Sistemde bir hata var' ya da 'Haberimiz yok' gibi gerekçelerle durumu açıklıyor.

Benzer olay Manisa’da yaşandı. Bir markete giden adam ketçap raftaki fiyatının 23,90 olarak gördüğünü ancak kasaya gittiğinde 57 TL olduğunu duyunca isyan etti.

Vatandaşın çektiği video sosyal medyada da gündem oldu. İşte vatandaşın o isyankar sözleri:

Milleti kandırmıcaksınız burası…zincir market Laleli şubesi şu anda rafta 23.90 yazan ketçap kasada 57 lira olarak gözüküyor. Sanayi bakanına da şikayet edicem. Burada 23 lira yazan ketcap 57 buçuk lira. Burası Manisa Laleli şubesi. Kasada milleti bu şekilde kandırıyorlar.

HER GÜN ZAM RAF VE KADA FİYAT ETİTKETLERİNİ ETKİLİYOR

Derinleşen ekonomik krizde her geçen gün zincir marketler zam yapıyor. Yapılan zamları artık market çalışanları da takip edemiyor.

Özellikle marketteki raf fiyatlarıyla kasa fiyatlarının farklı olması gündemi sarsıyor. Bu yüzden hem çalışan hem de vatandaşlar mağdur oluyor. Sürekli ya tartışma çıkıyor ya da vatandaşlar gazla fiyat ödeyerek mağdur oluyor.