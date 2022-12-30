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Marketlerde dev indirim başladı. Bakın kaç liraya indi

Bir zincir markette çekilen fotoğrafta normal fiyatı 22,00 lira olan cipslerin "indirimli" görünümü verilerek 21,99 liraya satışa çıkarıldığı. İndirim miktarını gören vatandaş şaştı kaldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:03
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Zincir markette cipslere 1 kuruşluk indirim

Marketlerde dev indirim başladı. Bakın kaç liraya indi
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Bir zincir markette çekilen fotoğrafta normal fiyatı 22,00 lira olan cipslerin "indirimli" görünümü verilerek 21,99 liraya satışa çıkarıldığı görüldü. Cipslere yapılan 1 kuruşluk sözde indirim sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarında büyük artışlar yaşanmaya devam ederken zamlar vatandaşın belini büküyor. Asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselirken yapılan zammın ardından gözler market etiketlerine çevrildi. Kırmızı etten peynire, kuruyemişten deterjana, içeceklerden poşete neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Yapılan zam vatandaşın cebine girmeden eridi. Zam yağmuru altında yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaş market raflarına baka kaldı.

Öte yandan asgari ücretin açıklanmasının ardından şubat ayına yansıyacak farktan önce yapılan zamlar gıda ürünleri ile sınırlı kalmadı. Doğalgazdan toplu ulaşıma birçok firma ürün ve hizmetlerine zam yaptı. Vatandaş açlık sınırında kalan asgari ücretle kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı.

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H.C
30.12.2022 16:36
Almazsınız olur biter  
 
Tozanlı
30.12.2022 16:23
Bu akp gitmediği sürce bu 3 harfliler Türk milletini daha çok sömürür. Sen kalk 10 bin mağaza açtîr,sayısı belli olmayan hangar büyüklüğunde depolar,yaz gelmeden üreticiyi bağlamaları bunların bir iza  
 
Kandırılıyoruz
30.12.2022 15:39
Aynı ürün marketlerde 17-18 TL bandında satılıyor. Resmen halkı kazıklıyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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