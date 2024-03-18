Zincir markette etiket tartışması. Etikette ayrı kasada ayrı fiyat çıktı müşteri tehdit edildi

Kaynak: İHA
Zincir markette etiket tartışması. Etikette ayrı kasada ayrı fiyat çıktı müşteri tehdit edildi
Esenyurt’ta bir zincir markette müşteri ile çalışanlar arasında etiket tartışması yaşandı. Müşteri, kasadaki fiyatın etiket fiyatından fazla olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Market çalışanının ise müşteriyi tehdit ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta, bir zincir marketten satın almak istediği ürünün etiket fiyatından fazla ücret tuttuğunu gören müşteri duruma itiraz etti. Bunun üzerine market çalışanları ile aralarında tartışma çıkarken, o anlar müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren müşteri, aldığı ürünü kasaya götürerek ödeme yapmak istedi. İstenen ücretin etiketten fazla olduğunu gören adam duruma itiraz etti. Bunun üzerine market personeli ile müşteri arasında tartışma çıktı.

ÇALIŞANDAN MÜŞTERİYE TEHDİT

Etiket fiyatını ödemek isteyen müşteriyle arasındaki tartışma giderek büyürken personelin müşteriye saldırdığı öne sürüldü. Personel ürünün ambalajını maket bıçağı ile kesti. Tartışmaya diğer müşteriler ve çalışanlar da dahil olurken, ürünün satışı kasada iptal edildi.

Yaşanan tartışma anları ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. O görüntülerde çalışanlardan birinin ‘eğer ki ben bunu bir yerde görürsem’ diyerek müşteriyi tehdit ettiği anlar da kayıt altına alındı.

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