Zincirleme kaza: 3 araç alt geçitte birbirine girdi

Diyarbakır’da alt geçitte arıza yapan otomobil kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken trafik durma noktasına geldi.

PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI



Kaza, saat 20.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir araç alt geçitte arıza yaptı. Sürücü durumu yakınlarına bildirdi.

Olay yerine başka bir araç ile gelen yakınları, otomobili yol kenarına park etti.

Trafikte seyreden başka bir gelen araç ise seyir halindeki belediye otobüsünün kör noktasından çıkarken park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonrası uzun kuyrukların oluştuğu trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

"UYARI LEVHASI KOYMADI"

Alt geçitteki iki araca çarpan otomobilin sürücüsü, park halindeki araç sürücülerinin olay yerine uyarı levhası koymadığı için kazaya sebebiyet verildiğini iddia etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.