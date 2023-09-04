Ziraat Bankası'nın tabelasından T.C. kaldırıldı

Ziraat Bankası, T.C. ibaresini sessiz sedasız tabelalarından kaldırıyor. Son olarak Sakarya Pamukova şubesinin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı.

Ziraat Bankası'nın tabelasından T.C. kaldırıldı

Ziraat Bankası, 2013 yılından bu yana şube tabelalarından kademeli olarak T.C. ibaresi kaldırıp yerine sadece Ziraat Bankası yazan tabelalar konuluyor

Son olarak Sakarya Pamukova şubesinin tabelası yenilenirken T.C. ibaresi kaldırıldı.

Sakaryalılar yeni tabeladan T.C. ibaresinin atılmasına sert tepki gösterirken, DEVA Partisi İlçe Başkanı İrfan Metin sosyal medya hesabından çarpıcı bir eleştiri getirdi. Ziraat Bankası'ndan sökülerek atılan ‘T.C.' ibareli tabelayı sosyal medya hesabından paylaşan Metin, “Bu kadar da olmaz dediğimiz oldu. 31 Ağustos Perşembe günü Pamukova Ziraat Bankası'ndan T.C. ibaresi, çıkarıldı. Yerine T.C.'si olmayan tabela takıldı. Türkiye, Türklerindir. Aksini iddia eden, soysuz vatan hainidir. Ne mutlu Türküm diyene” diyerek tepkisini dile getirdi.

2014'TE SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

2014'te dönemin CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın soru önergesini yanıtlayan dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan T.C. ibaresinin Ziraat Bankası'ndan tamamen kaldırılmadığını yazışmalarda kullanıldığını ancak, “ticari işletme isminin müşteri belleğinde uzun süre kalması ve unutulmaması için uzun olan ticari unvanlarını amblem ve logolarında kısaltarak kullanıldığını” savunmuştu.

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