Ziraat Odaları Başkanı ucuz zeytinyağındaki tehlikeyi açıkladı: İnternetteki 5 litrelik zeytinyağları...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, internetten satılan ucuz zeytinyağları hakkında uyarılarda bulundu.

Ziraat Odaları Başkanı ucuz zeytinyağındaki tehlikeyi açıkladı: İnternetteki 5 litrelik zeytinyağları...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, internet üzerinden satılan taklit ve tağşiş zeytinyağları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ucuza satılan her ürünün ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı bilinen bir gerçekken, ucuza satılan zeytinyağlarının da sağlık açısından büyük risk oluşturduğunu bildirdi.

"UCUZA SATILAN SAĞLIKSIZ ZEYTİNYAĞLARI 350-500 LİRA, SAĞLIKLISI 900-1400 LİRA"

Bayraktar, "Farklı adlar altında satılan 5 litrelik zeytinyağı fiyatları e-ticarette 350-500 lira arasında değişmektedir. Ancak kamuoyunda bilinen markaların fiyatları 900 lira ile 1400 lira civarındadır." dedi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TEHLİKESİ

Zeytinyağı, içerdiği bileşenler nedeniyle taklit ve tağşişe uğrama riski yüksek bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Ayvalık ve Milas zeytinyağları AB coğrafi ürün tescili almışken, piyasada hala sahte ürünlerle mücadele edilmektedir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

Bayraktar, tüketicilerin güvenilir satış yerlerinden ve markalardan alışveriş yapmaları gerektiğini belirtirken, cezai işlemlerin caydırıcı olmadığına ve daha sıkı denetimlere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda daha etkin olması gerektiğini vurguladı.

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