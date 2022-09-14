Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün en göze çarpan maçı Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynandı. Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden 12 Bingölspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ağrı ekibi 10-1'lik skorla yendi.

2 İSİMDEN HAT TRICK

Bol gollü maçın dikkat çeken isimleri attıkları gollerle Burak Seres ve Murat Torun oldu. İki futbolcu da maçta hat-trick yaparak takımı adına yıldızlaştı. Yeşil sahalarda nadir gördüğümüz çift haneli skora Ağrı 1970 Spor'da diğer skorborda ismini yazdıran isimler Muhammed Emin Yavaş, Ahmet Sevinç ve Ahmet Kutlu oldu.

12 Bingölspor'un tek golünü Yasin Aleci attı.

KURA ÇEKİMİ 16 EYLÜL'DE YAPILACAK

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

2. eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.