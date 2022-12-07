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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun büyük başarısı. Zirveye yerleşti

Son dönemde oynadığı projeler ile adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, yükselişini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, IMDb listesinde zirveye yerleşti.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:48
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Zirveye yerleşti. 'Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, başarıya doynuyor.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun büyük başarısı. Zirveye yerleşti
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Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla sezonun en çok konuşulan oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, IMDb'de de hızla yukarı tırmandı.

Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı. Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlardayken annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.

2017 yılında 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Saraçoğlu, 2019 yılında 'Kardeş Çocukları' adlı dizide 21 bölüm rol aldı. 2020'nin ilk aylarında başlayan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Öğretmen' dizisinde 'Gizem' karakteriyle boy gösterdi. Fakat dizi 9. bölümüyle final yaptı. 2021 yılında 'Yeşilçam' dizisinde 'Tülin Saygı' karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, şimdilerde 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' rolünü oynuyor.

Kaynak Snop Magazin

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