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  • Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yaptıkları evlilik teklifi paylaşımı olay oldu

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yaptıkları evlilik teklifi paylaşımı olay oldu

Bir süredir birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'dan eğlenceli bir paylaşım geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü çift, evlilik teklifi paylaşımlarını ti'ye aldı

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:31
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Genç oyunculardan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun evlilik teklifi paylaşımı gündem olldu

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yaptıkları evlilik teklifi paylaşımı olay oldu
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Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ileMert Yazıcığolu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nun parmağında yüzük olmayan elini paylaştı.

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