Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yaptıkları evlilik teklifi paylaşımı olay oldu

Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu ileMert Yazıcığolu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.
Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.
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