Yalı Çapkını’nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı. O detay gözlerden kaçmadı

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, doğum gününde çektiği bir videoyu da sosyal medyada paylaştı. Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Afra farkında olmadan dizideki rol arkadaşının elini tutacak gibi olmuş... Ayrılık yakın!" yorumu dikkat çekti.

Dizideki partneri Ramazan Mert Demir'le yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.



