Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı sonrası bomba itiraf

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Türkiye kazanmayı hak etti, Türkiye'yi tebrik ediyorum. Kendimizi tanımayacak kadar kötüydük" dedi.

KAYNAK: AA
Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı sonrası bomba itiraf

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında sahasında Türkiye'ye 1-0 mağlup olan Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, Türkiye karşısında kötü bir futbol ortaya koyduklarını ve rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Opus Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalic, "Türkiye kazanmayı hak etti, Türkiye'yi tebrik ediyorum. Kendimizi tanımayacak kadar kötüydük. Yeteri kadar agresif değildik. İlk yarıda neredeyse hiçbir şey oynamayı beceremedik. İlk yarıda sadece bir şutumuz oldu. Pas tercihlerimiz ve oyuncularımızın güveni yeterli değildi. Gerçekten hiçbir şey yolunda gitmedi. Galler maçında değişiklik yapabiliriz ama önce bu maçın analizini yapacağız. Görünen o ki Galler'le olan karşılaşma artık kilit önemde. Bu karşılaşmayı kazanırsak hem grup birinciliğine hem de Avrupa Şampiyonası'na katılmaya çok yaklaşırız." ifadelerini kullandı.

Dalic, Livakovic'in yediği golle ilgili gelen bir soruyu, "Livakovic yediği golden önce bizi üç pozisyonda kurtardı. Bütün ekip güven vermeyince, o da yediği golde buna dahil oldu. Livakovic yediği golde hatayı yaptı ama onu suçlayamam." şeklinde yanıtladı.

Hırvat teknik adam, gruptaki liderlik yarışı hakkında ise, "Bununla ilgili şu an konuşmak çok zor. Bize düşen kendi oyunumuzu tekrar bulmak, konsantre olmak ve Galler'in karşısına çıkmak. Daha 3 maçımız var, Türkiye'nin 2 maçı kaldı. Gruptan lider olarak çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zlatko Dalic, takımda birçok önemli ismin eksik olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Eksikleri bahane etmek şu an aptalca olur. Kendi en iyi oyunumuzu bulmak zorundayız. Bugün yenilginin sebebi çok basit, çok kötüydük. Eksik olan oyuncular zaman zaman maçları çözen oyuncular oldu. Tabii ki eksiklikleri hissedildi ama bunu bahane olarak kullanamayız. Zaten bir gün onlar milli takımdan tamamen ayrılacaklar." şeklinde konuştu.
(AA)

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