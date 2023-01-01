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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bünyesinde Profesör olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 08:00
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bünyesinde Profesör olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör kadrosu için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

1- Başvuru Dilekçesini,

2- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

4- Üç adet fotoğraflarını,

5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8- Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1(Bir) adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 3 (üç) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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