Zonguldak'ta art arda heyelan: Bir ev toprak altında kaldı, anne ve oğlu aranıyor

Zonguldak'ta art arda iki heyelan meydana geldi. Yıkılan müstakil evin altında kalan anne ve oğlu aranırken meydana gelen ikinci heyelanda da arama-kurtarma ekibi toprak altında kaldı.

KAYNAK: DHA
Zonguldak'ta art arda heyelan: Bir ev toprak altında kaldı, anne ve oğlu aranıyor

Zonguldak’ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı.

Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DE HEYELAN ALTINDA KALDI

Arama- kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi.

Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

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