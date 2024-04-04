Zonguldak'ta köy evi yangını: Aile hastanede

Yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İsmail Uslu'ya ait 3 katlı köy evinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, elektrik dağıtım firması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler evi sararken, çevredekiler patlama sesiyle kısa süreli panik yaşadı. Dumandan etkilenen İsmail Uslu, eşi Nermin Uslu ve oğlu Ömer Uslu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşların yanan eve yaklaşmasını engelledi. Elektrik dağıtım firması ekipleri ise mahallenin elektriğini kesti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.