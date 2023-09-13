Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI:11 İŞÇİ KALDI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 maden işçisinin göçük altında kaldığını bildirdi.

ZONGULDAK VALİSİ: 4 İŞÇİDEN BİRİ ÇIKARILDI

Zonguldak Valisi göçük altında kalan 4 işçisi olduğunu belirterek bir işçinin yaralı olarak çıkarıldığını açıkladı. 3 kişi ile de iletişimin sağlandığı duyuruldu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD: “Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay bölgesine AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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