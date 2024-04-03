Zonguldak'ta motosiklet kazası, kaza anı kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında iki sürücüden biri yaralandı. Kazanın anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.