Zonguldak'ta motosiklet kazası, kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta motosiklet kazası, kaza anı kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında iki sürücüden biri yaralandı. Kazanın anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motokurye Özcan Sezgin (23) idaresindeki motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu (42) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada Sezgin hafif yaralandı.

Yaralı Sezgin, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almayan Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERDE

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Eroğlu'nun kullandığı motosikletin ters yönden gelerek, Yalı Caddesi'ne giriş yapan Sezgin'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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