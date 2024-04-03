Zonguldak'ta motosiklet kazası, kaza anı kamerada

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motokurye Özcan Sezgin (23) idaresindeki motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu (42) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada Sezgin hafif yaralandı.
Yaralı Sezgin, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almayan Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLERDE
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Eroğlu'nun kullandığı motosikletin ters yönden gelerek, Yalı Caddesi'ne giriş yapan Sezgin'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.