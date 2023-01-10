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Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 1,45 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:50
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Zonguldak'ta şüphelenilen bir araçtan uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı
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İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa yapılan üst aramalarından 1,45 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat, 1 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Olayda yakalanan Ö.Ç, T.K., H.E.G. ve B.G. isimli şüpheli şahıslara sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 4 şahsa TCK 191 Maddesince “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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