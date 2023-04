Zonguldak’ta otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Zonguldak’ta Karaelmas Köprülü kavşak mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Kazada B.Y. isimli sürücü yaralandı.

Edinilen bileğiyle göre kaza öğlen saatlerinde Karaelmas Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre B.Y. isimli sürücünün kullandığı 67 ABF plakalı Opel marka otomobil tünelden çıktığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü B.Y yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Y. isimli sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.