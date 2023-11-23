Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheliyi durdurarak arama yaptı.

Yapılan kimlik sorgusunda hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu"ndan alınan arama kararına olduğu anlaşıldı.

Şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada; 2,50 gr. esrar, 59 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan şahsın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.