Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheliyi durdurarak arama yaptı.

Yapılan kimlik sorgusunda hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu"ndan alınan arama kararına olduğu anlaşıldı.

Şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada; 2,50 gr. esrar, 59 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan şahsın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

aw082465-01.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Seçil Erzan'ı tehdit eden futbolcu belli oldu. Arda ile Emre'nin parasına de el koymuş Spor
Seçil Erzan'ı tehdit eden futbolcu belli oldu. Arda ile Emre'nin parasına de el koymuş
Polis ekiplerinden Balıkesir'de asayiş uygulaması Gündem
Polis ekiplerinden Balıkesir'de asayiş uygulaması
Maden ocağındaki göçükle alakalı 3 kişi gözaltına alındı Gündem
Maden ocağındaki göçükle alakalı 3 kişi gözaltına alındı
MİT'ten Suriye'de operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Suriye'de operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Evinizi profesyoneller gibi nasıl boyarsınız? İşte cevabı Keşfet
Evinizi profesyoneller gibi nasıl boyarsınız? İşte cevabı
Kan otu korkulan hastalıklara böyle şifa oluyor Şifalı Bitkiler
Kan otu korkulan hastalıklara böyle şifa oluyor
Bodrum’da 34 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Bodrum’da 34 kaçak göçmen yakalandı