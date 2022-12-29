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Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle ilçeler adeta sis altında kaldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 05:55
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Zonguldakta yoğun sis etkili oldu

Görüş mesafesi 5 metreye düştü
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Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği kentte trafiğe çıkan vatandaşlar da sis sürprizi ile karşılaştı.

Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, gecenin erken saatleriyle birlikte ilçe merkezlerini de etkisi altında bıraktı. (İHA)

 

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