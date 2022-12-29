﻿Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği kentte trafiğe çıkan vatandaşlar da sis sürprizi ile karşılaştı.
Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, gecenin erken saatleriyle birlikte ilçe merkezlerini de etkisi altında bıraktı. (İHA)
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