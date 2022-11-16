Yolcu durağında şüpheli çanta panik yarattı

Zonguldak’ta bir yolcu durağında unutulan çanta, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolcu durağında bir kişi çantasını unuttu. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler çantanın etrafında güvenlik önlemi almaya başlayacakları sırada çantanın sahibi gelerek çantasını aldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması vatandaşların yüreklerine su serpti. (İHA)