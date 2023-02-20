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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan depremden etkilenen yerel medyaya destek çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, depremden etkilenen illerdeki yerel medya kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:54
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Zorlu'dan depremden etkilenen yerel medyaya destek çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan depremden etkilenen yerel medyaya destek çağrısı
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, depremden etkilenen illerdeki yerel medya kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma koşullarını doğrudan etkileyen depremde, yerel basın kuruluşlarının zor durumda kaldığını belirtti.

Sağlıklı bilgi ve haber akışı için önem arz eden yerel basının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, Basın İlan Kurumunun resmi ilan gelirlerinden alınan ve yüzde 15'e varan payın 6 ay süreyle kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Uydu kiralarının da 6 ay boyunca alınmamasını öneren Zorlu, şunları kaydetti: "Sahada çalışan basın emekçilerinin birçoğunun sahip olduğu kamera ve ekipmanlar göçük altında kaldığından ekipman desteği sağlanmalı.

Belirli sayıda sigortalı çalıştırma zorunluluğu olan basın kuruluşlarına 2023 sonuna kadar SGK prim desteği sunulmalı. Depremden etkilenen illerdeki yerel gazetelere uygun ve uzun vadeli kredi verilmeli. Ofisi hasarlı olan basın yayın kuruluşlarına 2023 yılı için ofis desteği ya da ofis kira desteği sunulmalı.

Bölgeden toplanan bilgilerin milletimiz için daha özgürce paylaşılması adına yerel idareciler tarafından baskılar son bulmalı." Zorlu, depremde hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı.

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