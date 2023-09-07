Zorunlu cinsellik eğitimi tartışmalara yol açtı

Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin, ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda başlatmayı planladığı cinsel eğitim, ailelere yeterli danışmanlık ve destek verilmediği, programın içeriğinin ailelere ve öğretmenlere açıklanmadığı ve dini özgürlükleri ihlal edebileceği gibi eleştirilere maruz kaldı.

Eğitim Bakanı Caroline Desir, Belçika kamu yayın kuruluşu RTBF’ye yaptığı açıklamada, ailelerin endişelerini anladığını ancak bu eğitimin çocukların kendilerini ve bedenlerini tanımaları, cinsellikle ilgili sağlıklı kararlar almaları ve cinsel istismardan korunmaları için gerekli olduğunu söyledi. Desir, “Biz cinsel eğilimleri veya cinsel kimlikleri savunmayacağız. Cinsel uygulamalar hakkında dersler vermeyeceğiz. Bu konularda ailelerin endişelendirilmesi kabul edilemez” dedi.

Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ise ortak bir açıklama yaparak, hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu savundu. Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.