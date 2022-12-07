7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi

Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi

Ev sahibi vatandaşların zorunlu olarak yaptırdığı DASK deprem sigortası için bugün vatandaşlara mesaj gönderildi. Mesajı okuyan vatandaşlar "Devlette para kalmamış ki DASK bizden ek para istiyor" tepkisini verdi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:54
Takip Et

Zorunlu DASK deprem sigortası için mesaj alan vatandaşlar mesajı okuyunca aynı tepkiyi gösterdi

Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi
+
Aa
-

Ev sahibi olanların zorunlu olarak yaptırdığı DASK Zorunlu Deprem Sigortası için bugün DASK'tan vatandaşlara bir mesaj geldi.

Gelen mesaja vatandaşlardan tepki geldi.

Vatandaşlar “Devlette para kalmamış ki, DASK için bizden ek para istiyorlar” dedi.

DASK’tan gelen mesaja göre; vatandaşların evlerini kiraya verme, abonelik açma gibi işlemler sırasında yapılması zorunlu olan sigortanın teminat ücretlerinin yükseltildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik krizin etkilerinin ev ekonomisindeki her dilimde yoğun şekilde hissedildiği günlerde, yeni bir kaleme daha zam yapılmış oldu.

EVİ OLMAYANLARA DA MESAJ GİTTİ

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu da Zorunlu Deprem Sigortası mesajını alan vatandaşlardan biri oldu. Ancak Orhan Uğurluoğlu'nun ev sahibi olmadığı buna rağmen DASK mesajı geldiği öğrenildi. 

Bu durum "Bütçede para bitti ki iktidar herkese gönderiyor" şeklinde yorumlandı.

DASK NEDİR?

DASK (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) Zorunlu Deprem Sigortası, bu maddi zararları sigorta poliçesindeki limitler doğrultusunda karşılar. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak, ikamet ettiğin binayı tamamen veya kısmen zarar gördüğünde teminat altına alabilirsin. DASK sigortası yaptırmadığın durumda ise bu yardımdan yararlanman mümkün değildir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Haluk
6.12.2022 23:08
Dask ın fiyatı da yükseltilmesi ödeyecekleri para da yükseltilmesi. Bugün bir ev 300 binde 2 milyona yükselmiş. Mağdur olmamak için fiyat yükselmesi lazım  
 
Yusuf. Baş
6.12.2022 20:04
Devlet? Her olur olmaz yerde ağızda çevrilecek,pas verilecek,birilerine ikram edilecek olgu değildir. Devlet: Saygı duyduğumuz,muhabbetle baktığımız en önemlisi baba dediğimiz kavramdır.  
 
1950
6.12.2022 19:35
Dask ödemesini değiştireceksiniz, sadece yıkılan için ödeme olursa kimse yaptırmıyor, aynı zamanda zorunlu değil, mecburi olmalı ki, yıkılmayacak Villa için de Dask olsun, yazmıyorum boşu boşuna  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
1
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
4
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
5
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
7
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.