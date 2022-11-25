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Deprem sigortasına deprem gibi zam. Bakın ne kadar arttı

Düzce'de 6 şiddetinde deprem oldu ardından da deprem sigortasına yüzde 50 zam geldi. Zorunlu deprem sigortasında hesaba esas metrekare bedeli yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:41
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Düzce Depremi deprem sigoratasını hatırlattı ama zamla. Bakın ne kadar arttı

Deprem sigortasına deprem gibi zam. Bakın ne kadar arttı
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Zorunlu deprem sigortası hesabına esas bina metrekare bedeli yaklaşık %50 oranında artırılarak betonarme yapılar için 3.016 TL'ye diğer yapılar için 2.080 TL'ye çıkarıldı. Sağlanacak azami teminat da yüzde 50 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, bu kapsamda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli; betonarme binalar için 1.508 TL'den 3.016 TL'ye, diğer yapılar için ise 1.040 TL'den 2.080 TL'ye çıkarıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da yüzde 50 artışla 320.000 TL'den 640.000 TL'ye yükseltildi.

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, tarife fiyatları üzerinden yapılacak indirim oranı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

Tebliğle, zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi. Risk grubuna göre her halükârda birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak asgari prim tutarları; sırasıyla 140 TL'den 280 TL'ye, 120 TL'den 240 TL'ye, 90 TL'den 180 TL'ye, 70 TL'den 140 TL'ye, 55 TL'den 110 TL'ye, 45 TL'den 90 TL'ye ve 40 TL'den 80 TL'ye yükseltildi.

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