﻿Aydın'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.
SABAH SAATLERİNDE DE ÇANAKKALE'DE DEPREM OLMUŞTU
Yine AFAD verilerine göre sabah saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem, yerin 12.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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