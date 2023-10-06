Züleyha adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Züleyha isminin anlamını araştırıyor. Peki, Züleyha ne demek? Züleyha isminin anlamı nedir?
ZÜLEYHA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Züleyha ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Su perisi.
- Ak ve olgun.
- Ay'ın ilk günlerindeki durumu, yeni doğmuş ay.
ZÜLEYHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Züleyha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Züleyha adını koymak caizdir.