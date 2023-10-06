Züleyha ne demek? Züleyha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Züleyha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Züleyha ne demek? Züleyha isminin anlamı nedir?