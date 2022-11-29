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Nicole Kidman, rol arkadaşı Hugh Jackman'in imzalı şapkasını sattı. Aldığı parayı bakın ne yaptı

Ünlü Avusturalyalı oyuncu Nicole Kidman, eski rol arkadaşı Hugh Jackman tarafından imzalanan şapkayı 100 bin dolara satarak hayır kurumuna bağışladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:20
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Aldığı parayı bakın ne yaptı. Nicole Kidman, rol arkadaşı Hugh Jackman'in imzalı şapkasını sattı

Nicole Kidman, rol arkadaşı Hugh Jackman'in imzalı şapkasını sattı. Aldığı parayı bakın ne yaptı
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Oscar ödüllü Nicole Kidman, Broadway sahnesinde ayakta alkışlandı. 2008 yılında 'Avusturalya' adlı filmde başrollerini paylaştığı Hugh Jackman’in 'The Music Man' adlı Broadway müzikalinden sonra sahneye çıkan Kidman, Jackman tarafından imzalanan şapkayı açık artırmaya çıkardı.

Nicole Kidman sahnede satışı gerçekleştirdikten sonra elde edilen 100 bin doların 'Broadway Cares/Equity Fights Aids' adlı yardım kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.

"CÖMERTLİĞİ KARŞISINDA NUTKUM TUTULDU"

Nicole Kidman’in başarısını kutlayan Jackman da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Nicole Kidman’in cömertliği karşısında nutkum tutuldu. Harikasın. Arkadaşlığın ve desteğin için çok teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Hugh Jackman sahnede meslektaşını överken 30 yıldır arkadaşı olan Kidman’in cömertliğini şaşırtıcı bulmadığını söyledi.

 

Hugh Jackman ve Nicole Kidman aralarında Cate Blanchett, Naomi Watts, Isla Fisher ve Russel Crowe gibi isimlerin bulunduğu ünlü Avusturalyalı oyuncular arasında yer alıyor.

'AVUSTURALYA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Avusturalya' (2008) İkinci Dünya Savaşı öncesinde gizemli İngiliz aristokrat Lady Sarah Ashley ile sert mizaçlı Drover'ın romantik ilişkisini konu alıyor.

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