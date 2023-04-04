Hugh Jackman iki kez biyopsi yaptırdı. 'Bu haberi benden duyun istedim'

54 yaşındaki Hollywood yıldızı Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü.

Burnunun ucuna yapıştırılmış bir bantla çekilmiş bir videosunu Twitter hesabından paylaşan yıldız oyuncu “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.

İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı.

* Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir. Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü.

"CİLT KANSERİNE YAKALANMIŞ OLABİLİRİM"

Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Hugh Jackman, hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI

Hugh Jackman'ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. 54 yaşındaki oyuncu, 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de 'bazal hücreli karsinom' adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.

Yüzünde tekrar benzer hücre oluşumları tekrarlanınca bir kez daha biyopsi yaptıran Hugh Jackman, sonuçların iki ya da üç gün içinde belli olacağını ve bunu da hayranlarıyla paylaşacağını yazdı. Ünlü oyuncu, sevenlerinin yüreğine su serpmek istedi ve bazal hücreli karsinomun cilt kanseri türleri arasında en tehlikesizi olduğunun da altını çizdi.

HAYRANLARINI UYARDI

Uzun yıllar boyunca korunmasız şekilde güneşe maruz kalmak en sonunda Hugh Jackman'ın cilt kanserine yakalanmasına yol açtı.

Hugh Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütledi. Jackman, herkese "İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın" çağrısını yaptı.

Hugh Jackman, çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir bilinç olmadığından yakındı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen ünlü oyuncu, yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etti.

