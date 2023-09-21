Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes’in 27 yıllık evliliğini bitiren acı gerçek ortaya çıktı

X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini neden bitirme kararı aldıkları ortaya çıktı.

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes’in 27 yıllık evliliğini bitiren acı gerçek ortaya çıktı

Hollywood'un gözde çifti Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.

n-y717cxokep2djy4hxrsa.jpg

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

Ortak bir açıklama ile ayrılacaklarını duyuran ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" demişti.

7f6qusu69u24a1zafgjrcw.jpg

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'in ayrılık haberinin ardından pek çok iddia ortaya atılsa da çifte yakın bir kaynak boşanmanın nedeniyle ilgili şöyle konuştu:

"PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"

“Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre, sanki 186 yıl gibi. Ayrıca ellili ve altmışlı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra, onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil"

Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun, salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da belirtti.

İlgili Haberler
Hugh Jackman'ın test sonuçları çıktı. Cilt kanseri şüphesiyle biyopsi yaptırmıştı
Hugh Jackman iki kez biyopsi yaptırdı. 'Bu haberi benden duyun istedim'
Hugh Jackman: Tüm veganlardan, vejeteryanlardan ve tavuklardan özür dilerim
Nicole Kidman, rol arkadaşı Hugh Jackman'in imzalı şapkasını sattı. Aldığı parayı bakın ne yaptı
Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı Güncel
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi Siyaset
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı Güncel
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak Kültür Sanat
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi Magazin
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir?
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha Spor
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha