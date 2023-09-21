Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes’in 27 yıllık evliliğini bitiren acı gerçek ortaya çıktı

Hollywood'un gözde çifti Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

Ortak bir açıklama ile ayrılacaklarını duyuran ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" demişti.

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'in ayrılık haberinin ardından pek çok iddia ortaya atılsa da çifte yakın bir kaynak boşanmanın nedeniyle ilgili şöyle konuştu:

"PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"

“Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre, sanki 186 yıl gibi. Ayrıca ellili ve altmışlı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra, onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil"

Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun, salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da belirtti.

