Hugh Jackman'ın test sonuçları çıktı. Cilt kanseri şüphesiyle biyopsi yaptırmıştı

54 yaşındaki Hollywood yıldızı Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüştü.

Burnunun ucuna yapıştırılmış bir bantla çekilmiş bir videosunu Twitter hesabından paylaşan yıldız oyuncu “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.

İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı.

* Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir. Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü.

"CİLT KANSERİNE YAKALANMIŞ OLABİLİRİM"

Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Hugh Jackman, hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI

Hugh Jackman'ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. 54 yaşındaki oyuncu, 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de 'bazal hücreli karsinom' adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.

Yüzünde tekrar benzer hücre oluşumları tekrarlanınca bir kez daha biyopsi yaptıran Hugh Jackman, sonuçların iki ya da üç gün içinde belli olacağını ve bunu da hayranlarıyla paylaşacağını yazdı. Ünlü oyuncu, sevenlerinin yüreğine su serpmek istedi ve bazal hücreli karsinomun cilt kanseri türleri arasında en tehlikesizi olduğunun da altını çizdi.

BİYOPSİ SONUÇLARI GELDİ

Ünlü isim, son olarak biyopsi sonuçlarını hayranlarıyla paylaştı. Cilt kanseri için yapılan testlerin negatif çıktığını Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazı ile duyuran Jackman, şu ifadeleri kullandı:

"Biyopsi sonuçlarım geldi. Negatif! Sevginiz için hepinize teşekkür ederim, bunu gerçekten hissettim. Ve bu konuda farkındalık oluşturduğunuz için de teşekkürler. Lütfen mevsim ne olursa olsun, her zaman yüksek faktörlü bir güneş koruyucusu kullanın."

