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Ayasofya'nın bir kapısının daha kemirildiği ortaya çıktı

Camiye dönüştürülen Ayasofya yine bir tahribat görüntüsü ile gündeme geldi. İmparatorluk Kapısı kutsal olduğu iddiasıyla parça parça koparılarak yenilen Ayasofya'nın bir kapısının daha tahrip edildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Ayasofya'da tahribatın ardı arkası kesilmiyor. Bir kapısının daha kemirildiği ortaya çıktı

Ayasofya'nın bir kapısının daha kemirildiği ortaya çıktı
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Müze statüsü düşürülerek camiye dönüştürülen Ayasofya'da tahribatın ardı arkası kesilmiyor. Daha önce İmparatorluk Kapısı'ndan parça koparılarak yenilen, su haznesine ayakkabı konulan, tarihi mermerleri kırılan ve duvarları kazınıp kutsal olduğu söylenerek tozları götürülen Ayasofya'nın bir kapısının daha tahrip edildiği ortaya çıktı.

Ayasofya'daki tahribat arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay tarafından kaydedildi. İmparatorların olduğu sunu mozaiğinin hemen altındaki kapıda çift yönlü tahribatlar tespit ettiğini belirten Yavaşçay, tahribatın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Yavaşçay, paylaşımında "Bugün #Ayasofya camii ve tarihimiz için çok üzücü bir görüntü ile daha karşılaştım. Maalesef yine bir kapı vakası,imparatorların olduğu sunu mozaiğinin hemen altındaki kapıda çift yönlü tahribatlar tespit ettim. Bu durumu belgelemek amaçlı fotoğraf  ve video çekimi yaptım." ifadelerini kullandı.

İmparatorluk Kapısı parça koparılıp kutsal olduğu iddia edilerek yenilmişti.

Su haznesine ayakkabı konulduğunu gösteren görüntüler tepki toplamıştı.

Tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırılmıştı.

Duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran ziyaretçilerin görüntüleri tartışma yaratmıştı. Uzmanlar tarihi yapıya yönelik hoyratlığa karşı tedbir alınmasını istemişti.

 

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