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  • Bakan Karaismailoğlu 'Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi' dedi. Fotoğrafta dayanıklı yolları görmektesiniz

Bakan Karaismailoğlu 'Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi' dedi. Fotoğrafta dayanıklı yolları görmektesiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada dayanıklı yollar sayesinde deprem bölgesinde ulaşımın kesilmediğini iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Karaismailoğlu’nun sözlerine cevap niteliğinde oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:55
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Bakan Karaismailoğlu 'Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi' dedi

Bakan Karaismailoğlu 'Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi' dedi. Fotoğrafta dayanıklı yolları görmektesiniz
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10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde sadece binalar değil yollar da ciddi şekilde hasar gördü. Bazı yollarda ulaşım zorlukla sağlanırken gelen bir açıklama dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada depremde ulaşımın aksamadığını savunarak "Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece bir kaç yolumuz etkilendi. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk" dedi.

SOSYAL MEDAYADA O YOL PAYLAŞILDI

Bakan Karaismailoğlu’nun yolların dayanıklı olduğunu iddia ettiği açıklama sonrası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta depremde yıkılan bir yol yer aldı. Yolun deprem sonrası kullanılamaz hale geldiği görüldü. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın Gaziantep’in Pazarcık ilçesinde çekildiği öğrenildi.

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