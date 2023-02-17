Depremzedenin Suriyeli yağmacılar isyanı: Bizi Suriye’ye yollasınlar

Deprem felaketi 10 ili yıkarken, yaşanan binlerce can kaybı ve soğukla boğuşan bölge halkı bir de yağma skandallarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Yağma çetelerinin yol kestiği, deprem yardımlarını yanlış yönlendirdiği, marketleri yağmaladığı evlere girdiğine ilişkin onlarca video, paylaşım ve iddia gündeme gelirken, bir depremzedenin isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

Yıkılma korkusu nedeniyle evlerine giremeyen ve ameliyat olduğu halde, "Evim yağmalanır" korkusu ile başka bir yere gidemeyen depremzede isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Eşime dedim ki gidelim

Biz de gidelim

Bana şunu söyledi;

Gönül dedi.

41 yaşından sonra ev sahibi olmuşum

ben bunu Suriyeliler

talan etsin diye mi gideyim.

Ben bu halimle

ameliyatlı halimle

Suriyelilerin evimizi

talan etmemesi için buradayız.

Cumhurbaşkanım onları çok seviyorsa

Esat’la görüşsün

biz onların üvey evlatlarıysak

bizi Suriye’ye yollasın.

başka çıkar yolu yok.

madem o Suriyelileri çok seviyor,

Esat neden buradaki

Suriyelilere yardım etmiyor.

Bunu iletmenizi istiyorum lütfen.

Biz onların üvey evlatlarıysak

bizi Suriye’ye yollasınlar.

Onları da buraya yapsın.

Esat kabul etsin bizi."