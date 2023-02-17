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Depremzedenin Suriyeli yağmacılar isyanı: Bizi Suriye’ye yollasınlar

Depremzede bir kadının Suriyeli isyanı sosyal medyada gündem oldu. Suriyelilerin yağmalarından dert yanan ve evlerini bırakamadıklarını söyleyen kadın, "Biz bu ülkenin üvey evlatlarıysak bizi Suriye’ye yollasınlar" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:59
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Bizi Suriye’ye yollasınlar. Depremzedenin Suriyeli yağmacılar isyanı

Depremzedenin Suriyeli yağmacılar isyanı: Bizi Suriye’ye yollasınlar
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Deprem felaketi 10 ili yıkarken, yaşanan binlerce can kaybı ve soğukla boğuşan bölge halkı bir de yağma skandallarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Yağma çetelerinin yol kestiği, deprem yardımlarını yanlış yönlendirdiği, marketleri yağmaladığı evlere girdiğine ilişkin onlarca video, paylaşım ve iddia gündeme gelirken, bir depremzedenin isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

Yıkılma korkusu nedeniyle evlerine giremeyen ve ameliyat olduğu halde, "Evim yağmalanır" korkusu ile başka bir yere gidemeyen depremzede isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Eşime dedim ki gidelim
Biz de gidelim
Bana şunu söyledi;
Gönül dedi.
41 yaşından sonra ev sahibi olmuşum
ben bunu Suriyeliler
talan etsin diye mi gideyim.
Ben bu halimle
ameliyatlı halimle
Suriyelilerin evimizi
talan etmemesi için buradayız.
Cumhurbaşkanım onları çok seviyorsa
Esat’la görüşsün
biz onların üvey evlatlarıysak
bizi Suriye’ye yollasın.
başka çıkar yolu yok.
madem o Suriyelileri çok seviyor,
Esat neden buradaki
Suriyelilere yardım etmiyor.
Bunu iletmenizi istiyorum lütfen.
Biz onların üvey evlatlarıysak
bizi Suriye’ye yollasınlar.
Onları da buraya yapsın.
Esat kabul etsin bizi."

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