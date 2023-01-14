Trabzonspor Kalandar şansıyla kazandı. Başakşehir'i Volkan yaktı

TURGAY BEŞYILDIZ / YENİÇAĞ

Aralarında Trabzon'da oynanan 14 maçta; iki takım da 4'er galibiyet elde etmiş, 6 karşılaşmada berabere bitmişti.

Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini şubat 2015'te; yani 8 yıl önce 3-2'lik skorla alan Trabzonspor, ardından rakibiyle kendi evinde oynadığı son 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı. Acaba bu talihsizlik ve beceri eksikliği bu akşam da devam edecek miydi?

Etmedi ama 8 yıl sonra da olsa direkten döndü.

Akyazı’daki son Fenerbahçe maçından sonra da taraftar takımına sahip çıkmış, bu yağmur ve karın yağmayı unuttuğu Trabzon kalandarının bir gün sonrasında, tribünlerdeki yerlerini alarak alkışı almışlardı.

Yalnız; bu akşam taraftar takımı oynatması gerekirken, ev sahibi takım taraftarı ayağa kaldırmaya çalıştı ama gününde de olmayınca kötü futbollu bir akşamda gelen üç puan öp de alnına koy cinsindeydi.

Bordo mavililerde;geçtiğimiz sezon nisan ayında sakatlandıktan 266 gün sonra formasına kavuşan Peres’de ilk 11’de idi. Her iki takımın sakat oyuncularının yanı sıra, ev sahibinde Hugo cezalı, konuk ekipte Hasan Ali ve Epureanu kadro dışıydı.

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Oyunun ilk yarısında, bugün Beşiktaş kalecisi Mert’in yaptığı hatayı, Bakasetas’ın şutunda kaleci Volkan yapınca, Trabzonspor ilk yarı soyunma odasına 1-0’ı cebine koyarak gitti.

Avcı’nın ekibi eğer yakaladığı iki net pozisyonu da sonuçlandırabilseydi, tabi ki daha şık olurdu. Orta hakem Ali Şansalan’ın ilk 45 dakika sonunda verdiği 6 dakikalık uzatmayı, niye 9 dakikaya tamamladı onu da anlamış değilim.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da futbol adına tatsız, tuzsuz başlarken, ufak ufak ev sahibinin kalesini yoklamaya başlayan Başakşehir’e karşı, Abdullah Hoca;oyunun ilk değişikliklerini Doğucan ile Naci’yi oyuna sokarak yaptı. Ardından bununla yetinmeyip Bardhi, Larsen ve Hüseyin’i de oyuna dahil etmek zorunda kaldı. Çünkü mekan sahibinin kalesinde tehlike çanları çalıyordu.

Özellikle sahanın hücum bölgesinde for hattındaki adamlarıyla, ikinci 45 dakikada da topu ayağında istediği gibi tutamayıp oyunu yönlendiremeyen Karadeniz ekibi;bu yarıda kenar yönetiminin ve taraftarlarının korkudan sesini, soluğunu kesti.

Aslında bu akşam beklediğim o tehlikeli Başakşehir takımına da göremedim. Bu da; 90 dakika sadece mücadele eden ama kötü oynayan Trabzon takımının kalandar şansı olsa gerek.

Oyunun son dakikasında; konuk ekipte Okaka’nın gereksiz yere kırmızı kart görmesine, en çok Emre Belözoğlu sinirlendi diyebilirim.

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Bu mevsimdeki güneşli günlerde; yağmur var kardan adam yapmayı özleyen bu kentin insanları, özellikle çocukları ve gençleri için hoş bir gelenektir Kalandar gecesi; Karadeniz bölgesinde özellikle Trabzon Gümüşhane ilçe ve köylerinde yaygın olarak eğlenceli bir etkinlik şeklinde kutlanır.

Kalandar gecesinde; kostüm giyme, yüz boyama, ev ev, kapı kapı gezme ve ucuna iple bağlı torbayı, kapılar çalınarak önüne torbayı bırakıp gizlenip, yiyecek toplama gibi adetler vardır.

Rumi takvimin ilk gününde kutlanan Kalandar gecesi; Miladi takvimde 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan güne denk gelir. Kısacası yılın bu gecesinde insanlar geceyi tebessümle, şaka ile gülerek, komik kıyafetler giyerek kendi çapında maniler söyleyerek, ateş yakarak, eğlenerek geçirir.

İşte; bu gecenin ardından 24 saat bile geçmeden, Trabzon’da 8 yıldır mağlup edemediği İstanbul Başakşehir FK takımını bu gece kör, topal yenip! kargo ile İstanbul’a gönderen bordo mavililer! İlk yarının bu son 90 dakikasında, şeytanın bacağını kırdı sanırım.