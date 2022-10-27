Oktay Kaynarca yılın transfer bombasını patlattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine çok ünlü bir sanatçı katıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun en iyi açılış yapan dizilerinin başında geliyor. Ülkemizin en sevilen aktörlerinden Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.

Her biri kendi davasında haklı olan güçlü kadınların hikâyesi kadar erkek karakterlerinin yeni açılımlarının da etkileyici bir dille seyirciye sunulacağı diziye çok değerli bir oyuncu geldi

TV100 den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erkan Can kısa sürede kendi kitlesini oluşturan “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın kadrosuna katıldı.

Usta oyuncu 7.bölümde (1 Kasım Salı günü) diziye dahil olacak ve Oktay Kaynarca’nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek