27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oktay Kaynarca yılın transfer bombasını patlattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine çok ünlü bir sanatçı katıldı

Oktay Kaynarca yılın transfer bombasını patlattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine çok ünlü bir sanatçı katıldı

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını yaptığı ilgiyle izlenen dizi, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna çok usta bir oyuncu katıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:30
Takip Et

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine çok ünlü bir sanatçı katıldı. Oktay Kaynarca yılın transfer bombasını patlattı

Oktay Kaynarca yılın transfer bombasını patlattı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine çok ünlü bir sanatçı katıldı
+
Aa
-

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun en iyi açılış yapan dizilerinin başında geliyor. Ülkemizin en sevilen aktörlerinden Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.

Her biri kendi davasında haklı olan güçlü kadınların hikâyesi kadar erkek karakterlerinin yeni açılımlarının da etkileyici bir dille seyirciye sunulacağı diziye çok değerli bir oyuncu geldi

TV100 den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erkan Can kısa sürede kendi kitlesini oluşturan “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın kadrosuna katıldı.

Usta oyuncu  7.bölümde (1 Kasım Salı günü) diziye dahil olacak ve Oktay Kaynarca’nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
2
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
6
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
7
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿İstanbul’un manzarasına gemi engeli. Sarayburnu’ndan Avcılar’a 200 gemi ufuk çizgisini kapattı
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.