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Ceyda Düvenci 'şükür' sebeplerini sıraladı

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ceyda Düvenci her ne kadar uzun bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle olan etkileşimini sürdürmeyi başarıyor.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 01:42
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Ceyda Düvenci 'şükür' sebeplerini sıraladı
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Instagram hesabı üzerinden özel hayatına dair dikkat çeken paylaşımlar yapan ve zaman zaman Serebral Palsi hastası kızı Melisa ile tedavi süreci ve günlük tempolarına dair paylaşımlarda bulunan Düvenci hesabından yaptığı son paylaşımda 'şükür' sebeplerini sıraladı.

Takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde olan ve bundan da memnuniyet duyan Ceyda Düvenci,  "Hayatın içinde kocaman şükürlerim, teşekkürlerim var… En daraldığım anda mesela en aklıma gelmeyen, en alıştığım şeylere şükür etmek iyi hissettiriyor" sözleriyle başladığı paylaşımında 'şükür' sebeplerini şöyle sıraladı:

Güne özgürce başlayabildiğim ve severek koştuğum işlerim için içimden geldiğince program yapabildiğim için

Ayaklarım sağlam yere basabildiğim ve bastığım zemini hissedebildiğim için

Gözümü açtığımda sevgilimi sağlıkla güne başlarken görebildiğim için

Gün ışığı ile birlikte kızımın okula hazırlanmış giderken yürütecinden çıkan sese kuş seslerinin karışmasıyla melodiye dönüşen o kıymetli ses kulağımı uyandırdığı için

Derin bir kaç nefesle günün getireceği acı tatlı sürprizlere ben hazırım sizlere diyebildiğim için ve bugün en çok da sana “güzel kırmızı yapraklı sanat eseri ağaç… TEŞEKKÜR EDERİM….

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