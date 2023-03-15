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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5.224,40 puandan başladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 5.224 puandan giriş yaptı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5.224,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,08 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.224,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen yüzde 0,30 ile sigorta oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 azalışla 5.207,32 puandan kapandı.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'de dünkü enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirten analistler, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın direnç, 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

 

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