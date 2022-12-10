Denizlisporlu Mustafa galibiyeti hakeme sarılarak kutladı. Böylesi görülmedi

Denizlispor, kendi sahasındaki maçta Altay'ı 2-1 yenerken maçtan sonra yaşanan bir an büyük ilgi çekti.

Uzun süre yenik oynayan Denizlispor, maçı son 5 dakikadaki gollerle 2-1 kazandı.

Denizlispor'un ikinci golünden önce hakem Furkan Aksuoğlu, Altaylıların yaptığı faula rağmen avantajı oynattı ve o atak sonucunda Denizlispor'un galibiyet golü geldi.

Maçın bitmesinin ardından Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu, hakeme arkasından gelerek sarıldı. Hakem Aksuoğlu da ne olduğunu şaşırdı. Denizlisporlu Mustafa galibiyet sevincini yaşarken, hakeme de teşekkür etmiş oldu.