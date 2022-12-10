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Denizlisporlu Mustafa galibiyeti hakeme sarılarak kutladı. Böylesi görülmedi

Spor Toto 1.Lig'de Denizlispor-Altay maçının son düdüğü sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 19:31
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Böylesi görülmedi. Denizlisporlu Mustafa galibiyeti hakeme sarılarak kutladı

Denizlisporlu Mustafa galibiyeti hakeme sarılarak kutladı. Böylesi görülmedi
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Denizlispor, kendi sahasındaki maçta Altay'ı 2-1 yenerken maçtan sonra yaşanan bir an büyük ilgi çekti.

Uzun süre yenik oynayan Denizlispor, maçı son 5 dakikadaki gollerle 2-1 kazandı.

Denizlispor'un ikinci golünden önce hakem Furkan Aksuoğlu, Altaylıların yaptığı faula rağmen avantajı oynattı ve o atak sonucunda Denizlispor'un galibiyet golü geldi.

Maçın bitmesinin ardından Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu, hakeme arkasından gelerek sarıldı. Hakem Aksuoğlu da ne olduğunu şaşırdı. Denizlisporlu Mustafa galibiyet sevincini yaşarken, hakeme de teşekkür etmiş oldu.

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FahrettinAkpınar
10.12.2022 20:29
Şevincinden neolduğunu bilmemiş olabilir inşallah denizli spor gerisigelir likte kalır  
 
Hamdi akçay
10.12.2022 19:45
İşte spor bu  
 
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