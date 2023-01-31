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Makam aracı kiralamaya 4.2 milyar TL gitti. 'Doymadık doyamadık lüks arabalara binmeye'

‘Tasarruf tedbirleri’ genelgelerine rağmen 349 kamu idaresi, ocak ayında 4,2 milyar TL’lik taşıt kiraladı. Kiralık taşıtlara bu ay harcanan para, geçen seneye oranla yüzde 216 arttı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:19
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'Doymadık doyamadık lüks arabalara binmeye'. Makam aracı kiralamaya 4.2 milyar TL gitti

Makam aracı kiralamaya 4.2 milyar TL gitti. 'Doymadık doyamadık lüks arabalara binmeye'
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Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan alınan bilgilere göre, Ocak 2023’te taşıt kiralamaya yönelik toplam 402 ihale sonuçlandırıldı. Taşıt kiralama için ihale düzenleyen kurum sayısı ise 349 ile ifade edildi. İhaleler kapsamında sözleşme imzalanan yüklenici sayısı 388 oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023 yılının ocak ayında imzalanan 486 taşıt kiralama sözleşmesinin bedeli kayıtlara, 4 milyar 217 milyon 426 bin TL olarak geçti.

İhalelerde rekabet ortamının sağlanmadığını ortaya koyan veriye göre, ihalelerdeki kamu lehine indirim oranı yalnızca yüzde 14 olarak kaydedildi. Ocak 2023’teki taşıt kiralama ihalelerinin ortalama katılımcı sayısının ise “Mal alımı” kategorisinde bir, “Hizmet alımı” kategorisinde dört ve “Kiralama” kategorisinde dört olduğu bildirildi.

Kamu idareleri Ocak 2022’de ise 1 milyar 333 milyon TL’lik taşıt kiralama sözleşmesine imza attı. 2022’nin ilk ayında imzalanan taşıt kiralama sözleşmesi sayısının 414 olduğu öğrenildi. Küçükçekmece Belediyesi, Tuzla Belediyesi ve Kartal Belediyesi, Ocak 2022’de en maliyetli taşıt kiralama sözleşmesine imza atan ilk üç belediye olarak öne çıktı.

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85 MILYON DOYURAMADI .
31.01.2023 13:37
SARAY HOLDİG GİBİ .  
 
MİLLET İTİFAKI SAYARDA KI FAZLALIK LÜKS ARAÇ LARI SATSIN .
31.01.2023 13:35
İKTİDARIN ANLAYIŞI İTABARDAN TASARRUF OLMAZ .  
 
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