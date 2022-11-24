Türkiye Kömür İşletmesi 2,8 milyon TL'ye 10 araç kiraladı. Amasra'daki maden faciasında havalandırma yatırımı yapılmadığı için 41 işçimiz öldü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2 Kasım’da araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. TKİ Satınalma Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında 10 adet binek araç kiralandı. 2020 model ve üstü, en fazla 50 bin kilometrede olduğu bildirilen araçlar için ayda 116 bin 700 TL ödenecek.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, İdarenin 3 milyon 642 bin 900 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye verilen en yüksek teklif, 4 milyon 440 bin TL oldu. En düşük teklif ise kayıtlara, 2 milyon 800 bin 800 TL olarak geçti. TKİ ile ihaledeki en düşük teklifin sahibi Bilen Otomotiv isimli firma arasında 21 Kasım’da 2,8 milyon TL maliyetli sözleşme imzalandı.

SEYAHAT VE GÖREVLERDE KULANMAK İÇİN

İdarenin 24 ay boyunca kullanacağı 10 adet binek aracın aylık toplam kira bedelinin 116 bin 700 TL olduğu öğrenildi. Araçların kiralanma amacı, “TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde personel, çeşitli türde malzeme ve evrak taşınması, gerektiğinde Ankara dışındaki işyerlerimize ve diğer yerlere yapılacak seyahat ve görevlerde kullanılmak” ifadesi ile açıklandı. Araçlarda “Yol bilgisayarı, hız sabitleyici, dokunmatik tablet/tesla ekran, alüminyum alaşımlı jant” bulunması istendi.

BELGESELE DEVAM

TKİ, Amasra’da yaşanan maden faciasından üç gün sonra, 17 Ekim’de belgesel çekimi için sözleşme imzalamıştı. Kurumun belgeselini çektirmek üzere 22 Eylül tarihinde düzenlenen ihaleye yönelik süreç 17 Ekim’de tamamlanırken bu tarihte bir reklam tanıtım firması ile belgesel film için 695 bin TL’lik anlaşma yapılmıştı.

Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.