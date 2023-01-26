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2002'de dış güçlere inanmayan Erdoğan 2022'de her şeyi dış güçlere bağladı

2022 yılında her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de ise tersine döndü. Erdoğan’ın sözlerindeki büyük değişim sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:06
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Erdoğan 2022'de her şeyi dış güçlere bağladı

2002'de dış güçlere inanmayan Erdoğan 2022'de her şeyi dış güçlere bağladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 sene içindeki söylem değişikliği bir kez daha ortaya çıktı. Erdoğan’ın 2002’de ülkedeki kötü gidişi ‘dış güçlere’ bağlayanlara tepki gösterirken 2022 yılında ise her şeyi ‘dış güçlere bağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’deki seçimde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirterek, “Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin bünyenize zarar veremez” demişti.

2022’DE HER ŞEYİ DUIŞ GÜÇLERE BAĞLADI

2022’de her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirten Erdoğan, 2022’de ise tam tersine döndü. Erdoğan, yaptığı bir konuşmada ‘dış güçleri’ dilinden düşürmeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi terörle dize getiremediler. Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyeceklerdir.”

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S. P
26.01.2023 11:34
Dış gücler.... Yıktığımız ekonomiyi.... Daha fazla yıkmazsınız  
 
Kelaynak
26.01.2023 11:32
Çünkü 2002'de kendisini iktidara getirenler dış güçlerdi, iyiydi, ailedendi o güçler. Şimdi aynı güçler üzerini çizince onların dış güç oldukları aklına geldi. Ajitasyon dünyası.  
 
GAZİ
26.01.2023 11:26
Arif der ki dış güçlere uyup be, Bırakın bu ağızları ayıp be, Sayenizde yıllarımız kayıp be, Ondan sonra “vay efendim, dış güçler!"  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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