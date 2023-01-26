2002'de dış güçlere inanmayan Erdoğan 2022'de her şeyi dış güçlere bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 sene içindeki söylem değişikliği bir kez daha ortaya çıktı. Erdoğan’ın 2002’de ülkedeki kötü gidişi ‘dış güçlere’ bağlayanlara tepki gösterirken 2022 yılında ise her şeyi ‘dış güçlere bağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’deki seçimde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirterek, “Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin bünyenize zarar veremez” demişti.

2022’DE HER ŞEYİ DUIŞ GÜÇLERE BAĞLADI

2022’de her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirten Erdoğan, 2022’de ise tam tersine döndü. Erdoğan, yaptığı bir konuşmada ‘dış güçleri’ dilinden düşürmeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi terörle dize getiremediler. Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyeceklerdir.”