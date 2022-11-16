16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Çağla Şikel ve Edis, kafaları karıştırmaya devam ediyor

Çağla Şikel ve Edis, kafaları karıştırmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Edis ile model ve sunucu Çağla Şıkel önceki akşam Etiler'deki bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Çağla Şıkel ile Edis kendilerine yöneltilen aşk sorularını yanıtsız bıraktı. İkili, ünlü şarkıcının aracına binerek mekanın önünden uzaklaştı. Edis ve Şıkel, kafaları karıştırdı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:41
Takip Et

İki ünlü isim haklarında çıkan aşk iddialarına hep kaçamak cevap vererek kafaları karıştırıyorlar

Çağla Şikel ve Edis, kafaları karıştırmaya devam ediyor
+
Aa
-

Son dönemde isimleri birlikte anılan Çağla Şıkel ile Edis, Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EDİS AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Çağla Şıkel ile Edis, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarına teşekkür eden Şıkel ile Edis, daha sonra ünlü şarkıcının otomobiline binip oradan ayrıldı.

'ALDATILMA' SORUSUNA VERDİĞİ YANITLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın" yanıtını vermişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.