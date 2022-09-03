Polis önce neye uğradığını şaşırdı gerçeği görünce alkış tuttu

ABD'nin Las Vegas kentinde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Yoldan geçen polisler bir anda kendilerini sokak dansçılarının önünde buldu. Müzik açarak dans edenlerin arasında kalan polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polisin önünde dansçılar adeta bir koreografi performansı sergiledi.

Polislerin alkışlarıyla birlikte ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Binlerce yorum ve beğeni aldı.