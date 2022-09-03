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Polis önce neye uğradığını şaşırdı gerçeği görünce alkış tuttu

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde sokak ortasında polisin önünde dans edenlerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hiçbir şey demeden dans edenlere gülümseyerek alkışlarıyla katılan polisler dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:15
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:32
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Polisin önünde dans ettiler. Video sosyal medyada gündem oldu

Polis önce neye uğradığını şaşırdı gerçeği görünce alkış tuttu
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ABD'nin Las Vegas kentinde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Yoldan geçen polisler bir anda kendilerini sokak dansçılarının önünde buldu. Müzik açarak dans edenlerin arasında kalan polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Polisin önünde dansçılar adeta bir koreografi performansı sergiledi.

Polislerin alkışlarıyla birlikte ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Emin Mehmet
3.09.2022 14:51
Orasi Almanyanin bir Sehri Abd degil. Polis Alman polisi  
 
He he
3.09.2022 14:35
Beyazdi belki ondandir  
 
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