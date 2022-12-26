26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan hepsini toplayıp 'zam yapmayın' uyarısı yaptı. Günah keçisi yine üç harfli marketler oldu

Bakan hepsini toplayıp 'zam yapmayın' uyarısı yaptı. Günah keçisi yine üç harfli marketler oldu

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticilerini topladı ve ayar verdi. İşte bu ayarla ilgili cümle de "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" şeklindeydi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:03
Takip Et

Günah keçisi yine üç harfli marketler oldu. Bakan hepsini toplayıp 'zam yapmayın' uyarısı yaptı

Bakan hepsini toplayıp 'zam yapmayın' uyarısı yaptı. Günah keçisi yine üç harfli marketler oldu
+
Aa
-

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört ulusal zincir market CEO'sunu Ankara'da bir araya getirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Peki Bakanı Muş'un kastettiği uyarı neydi. Enflasyonun, zamların, fiyat artışlarının tek sorumlusu üç harfli marketler miydi sorusu hemen akıllara geldi. 

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve yaptığı açıklamalardan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alması sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa eden BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından konuyla açıklama yaptı. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

arif
26.12.2022 15:45
sayın bahçeli ne diyecek bu fotoğrafa bak akpeyle yine kanka olmuşlar birşey demiyecekmi sayın bahçeli  
 
TKK..
26.12.2022 15:42
Tarim kredi marketleri neden yok.oda üç harfli..fiyatları aynı  
 
Mehmet
26.12.2022 15:42
Tarım kredi fiyatları aşağıya çeksin madem devletin. Bak bakalım diğer 3 harfililer müşteri bulamayıp fiyatları nasıl indiriyor gör o zaman.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
4
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
6
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
7
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿Yeni Malatyaspor açıkladı. Tahkim'e gidiyorlar
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
﻿ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.