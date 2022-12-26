Bakan hepsini toplayıp 'zam yapmayın' uyarısı yaptı. Günah keçisi yine üç harfli marketler oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört ulusal zincir market CEO'sunu Ankara'da bir araya getirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Peki Bakanı Muş'un kastettiği uyarı neydi. Enflasyonun, zamların, fiyat artışlarının tek sorumlusu üç harfli marketler miydi sorusu hemen akıllara geldi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve yaptığı açıklamalardan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alması sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa eden BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından konuyla açıklama yaptı.